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01.04.2020

İran'da Azrail kostümlü koronavirüs (Covid-19) uyarısı |Video

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr kentinde bir grup belediye çalışanı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye dikkati çekmek için Azrail'i temsil eden kostümlerle çarşıda dolaşarak insanları uyardı. Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, Hürremşehr'deki Sefayi Çarşısı'nda üstünde "Korona" yazılı Azrail'i temsil eden kostümler giyen bir grup belediye çalışanı halka megafonla sosyal mesafe ve izolasyonun önemini anlattı.

Hürremşehr ülkede, Kovid-19 vaka sayısının en yüksek olduğu kentler arasında yer alıyor.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da dün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 2 bin 898'e, vaka sayısı ise 44 bin 606'ya ulaştı.

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