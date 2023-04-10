10 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İran’da 66 kız öğrenci daha zehirlendi! 3 ayda 5 binden fazla öğrenci zehirlendi

İran’da 66 kız öğrenci daha zehirlendi! 3 ayda 5 binden fazla öğrenci zehirlendi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.04.2023 08:42
Güncelleme:10.04.2023 08:43
İran'da 5 binden fazla kız öğrenciyi etkileyen "toplu zehirlenme" vakaları yeniden baş gösterdi. 66 lise öğrencisi daha benzer şikayetlerle hastanelik oldu. Peki üç aydır devam eden gizemli olayın sorumlusu kim ya da kimler? Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İran’da yeniden toplu zehirlenme vakaları
İran’da yeniden toplu zehirlenme vakaları
Fransa’da patlamayla çöken binada yangın
Fransa'da patlamayla çöken binada yangın
Yunanistan’daki Kandilin ışıkları sönüyor!
Yunanistan'daki "Kandil"in ışıkları sönüyor!
İsrail’in devlet politakası haline gelen Aksa saldırıları
İsrail'in devlet politakası haline gelen Aksa saldırıları
Kraliyet ailesinin vergisiz Krallığı!
Kraliyet ailesinin vergisiz Krallığı!
Bu insanlar bizden çok farklı!
Bu insanlar bizden çok farklı!
İİT olağanüstü toplanıyor!
İİT olağanüstü toplanıyor!
Mescid-i Aksa’da işgalci İsrail zulmü!
Mescid-i Aksa'da işgalci İsrail zulmü!
19’uncu kattan düştü! Yürüyerek gitti
19’uncu kattan düştü! Yürüyerek gitti
İsrail’in Gazze’ye saldırı anı
İsrail'in Gazze'ye saldırı anı
İsrail’den Gazze’ye saldırı
İsrail'den Gazze’ye saldırı
Fransa’da EYT protestosu
Fransa'da EYT protestosu
Daha Fazla Video Göster