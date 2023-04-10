İran’da 66 kız öğrenci daha zehirlendi! 3 ayda 5 binden fazla öğrenci zehirlendi

İran'da 5 binden fazla kız öğrenciyi etkileyen "toplu zehirlenme" vakaları yeniden baş gösterdi. 66 lise öğrencisi daha benzer şikayetlerle hastanelik oldu. Peki üç aydır devam eden gizemli olayın sorumlusu kim ya da kimler? Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan anlattı.

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