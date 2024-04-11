11 Nisan 2024, Perşembe
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İran İsrail’e intikam saldırısı hazırlığında! Gallant: İran sürprize hazır olsun
İran ile İsrail arasında tansiyon yüksek. Öyle ki ABD merkezli Bloomberg, Tahran’ın intikam hazırlığında olduğunu yazdı. Saldırının detaylarını ABD istihbaratına dayandırarak paylaştı. ABD medyası, Centcom komutanı Kurılla'nın ise İsrail’e gideceğini yazdı.