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İran İsrail’e intikam saldırısı hazırlığında! Gallant: İran sürprize hazır olsun

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.04.2024 18:42
İran ile İsrail arasında tansiyon yüksek. Öyle ki ABD merkezli Bloomberg, Tahran’ın intikam hazırlığında olduğunu yazdı. Saldırının detaylarını ABD istihbaratına dayandırarak paylaştı. ABD medyası, Centcom komutanı Kurılla'nın ise İsrail’e gideceğini yazdı.
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