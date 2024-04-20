İran eski Meclis Başkan Yardımcısı A Haber’de: İsrail’e gücümüzü gösterdik

Orta Doğu'da gerilim çok yüksek. İran ile İsrail karşı karşıya. Peki bundan sonra İran ne yapacak? İran dini lideri Hamaney'in Tahran Özel Temsilcisi ve eski Meclis Başkan Yardımcısı Muhammed Hasan A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Ekimizden Ekber Karabağ'ın özel röportajı ekranlara geldi.

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