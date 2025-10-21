İran dini lideri Hamaney nükleer tesis yıkımı iddialarını yalanladı

21 Ekim 2025, Salı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2025 09:16
İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki tansiyon yeniden yükseliyor. İran dini lideri Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın İiran'ın nükleer tesislerini yok ettik" şeklindeki açıklamasına sert tepki gösterdi. Hamaney'in açıklamaları İran devlet medyasında geniş yer bulurken Trump'a yönelik ifadeleri dikkat çekti. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
