İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "İsrail’e karşı etkili önlem için birlik şart"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Katar’daki İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’nde konuştu. Pezeşkiyan, İsrail’in Doha saldırısının önceden planlandığını ve Gazze’deki soykırımı hedef aldığını belirterek, bölgesel birlik ve koordinasyon olmadan etkili önlem alınamayacağını vurguladı. Saldırının saf terörizm olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, İslam ülkelerine saldırganı izole etme ve yaptırımlar uygulama çağrısı yaptı.

