İngiltere'nin göçmen kampı: Ruanda | Yeni anlaşma neleri içeriyor?

İngiltere Parlamentosu Ruanda'ya sığınmacı gönderilmesini öngören tasarıyı kabul etti. Peki Ruanda ile yapılan yeni anlaşma neyi içeriyor? A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları aktardı.

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