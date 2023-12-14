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İngiltere'nin göçmen kampı: Ruanda | Yeni anlaşma neleri içeriyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.12.2023 16:35
İngiltere Parlamentosu Ruanda'ya sığınmacı gönderilmesini öngören tasarıyı kabul etti. Peki Ruanda ile yapılan yeni anlaşma neyi içeriyor? A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları aktardı.
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