İngiltere’nin en büyük müzesinde hırsızlık! Bir müze çalışanı kovuldu

Dünyanın ve İngiltere'nin en büyük müzelerinden biri olan British Museum'da, bazı eserlerin "kaybolduğu, çalındığı ya da zarar gördüğü" ortaya çıktı. Müzede çalışan bir kişi, işten çıkarılarken, polis soruşturma başlattı.

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