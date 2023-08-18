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İngiltere’nin en büyük müzesinde hırsızlık! Bir müze çalışanı kovuldu

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Giriş: 18.08.2023 11:02
Dünyanın ve İngiltere'nin en büyük müzelerinden biri olan British Museum'da, bazı eserlerin "kaybolduğu, çalındığı ya da zarar gördüğü" ortaya çıktı. Müzede çalışan bir kişi, işten çıkarılarken, polis soruşturma başlattı.
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