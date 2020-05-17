İngiltere'de sıra dışı koronavirüs araştırması! Köpekler virüsü tespit edebilecek

Toplam vaka sayısı 4 milyon 700 bini aşan koronavirüs salgınıyla mücadele küresel çapta sürerken İngiltere'de çarpıcı bir çalışma kayda geçti. Özel eğitimli köpeklerin, koku alma duyuları sayesinde semptom göstermeyen Kovid-19 hastalarını tespit edip edemeyecekleri araştırılacak.

Aşı denemeleri,, ilaç çalışmaları, tedavi yöntemleri derken Kovid-19'a karşı bu seferde köpekler devreye girdi.

İngiltere'de köpeklerin semptomsuz Kovid-19 hastalarını tespit edip edemeyecekleri inceleniyor.

Özel olarak eğitilecek olan 6 köpek virüsle ilgili yeni bir araştırmanın parçası olacak.

Bilim insanları kanser, sıtma ve parkinson gibi hastalıkları teşhis edebilen köpeklerden faydalanılacak.

Çalışmanın ilk aşamasında, korona virüs taşıyan ve taşımayan kişilerden koku numuneleri toplanacak.

Daha sonra söz konusu köpekler, numunelerden virüsü tespit edebilmeleri için kapsamlı bir eğitime tabi tutulacak.

Başarılı olunması durumunda köpekler, salgınla mücadelede kullanılacak.

Söz konusu çalışmaya, devlet de 500 bin sterlinlik fon sağlayacak.