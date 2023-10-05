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İngiltere’de gençlere sigara yasağı! Sigara alma yaşı her yıl aratacak

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Giriş: 05.10.2023 16:44
İngiltere'de gençlere sigara satmak yasaklanıyor. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, bu kapsamda ülkede sigara satın alma yaşının her yıl birer birer artırılacağını açıkladı.
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