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İngiltere'de ekonomi yüzde 20,4 küçüldü! 2 milyon fazla kişi işsiz kalabilir

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Giriş: 01.09.2020 15:53
Güncelleme:01.09.2020 16:06
Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren İngiltere, son 11 yılda ilk kez resesyona girerek yüzde 20,4 küçülme yaşadı. Yüzbinlerce kişi işsiz kalırken, bir çok insan kişi de devletten destek bulamıyor. Resesyon nedeniyle yıl sonunda kadar 2 milyondan fazla kişi ise işsiz kalabilir. A Haber muhabiri Alparslan düven, İngiliz halkı ile konuştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren İngiltere, son 11 yılda ilk kez resesyona girerek yüzde 20,4 küçülme yaşadı. Yüzbinlerce kişi işsiz kalırken, bir çok insan kişi de devletten destek bulamıyor. Resesyon nedeniyle yıl sonunda kadar 2 milyondan fazla kişi ise işsiz kalabilir. A Haber muhabiri Alparslan düven, İngiliz halkı ile konuştu.

"EVSİZLER ÇOĞALDI HERKESİN BORCU VAR"

İngiltere'de yaşayan bir vatandaş "Şu anki durum çok kötü. Hükümet yerel müesseselere yeterli destek vermiyor. Evsizler çoğalıyor Hepsinin çok borcu var ve mücadele etmeye çalışıyorlar." şeklinde konuştu.

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