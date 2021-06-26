İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock danışmanıyla öpüştüğü fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından istifa etti

Son dakika haberi... Dünya, İngiliz İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ile danışmanının basına sızan görüntülerini konuşuyor. Hancock, kendisi gibi evli olan danışmanı Gina Coladangelo ile samimi görüntülerinin basına sızmasının ardından "sosyal mesafe kuralına uymadığı" için özür diledi. Matt Hancock özür sonrasında istifa ettiğini de açıkladı