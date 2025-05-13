İngiltere ile AB arasında ortak savunma! İngiltere AB’ye geri mi dönüyor?

ABD'de Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturması ile Avrupa'nın güvenlik mimarisi de yeniden şekillenmeye başlıyor. İngiltere Avrupa Birliği ile yeni bir savunma anlaşması imzalayacak. Söz konusu anlaşma ile İngiltere Brexit sonrasındaki dönemde AB ile en kapsamlı yakınlaşma içerisinde olacak.

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