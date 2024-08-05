İngiltere diken üstünde

İngiltere'de 3 kız çocuğunun bıçaklı bir saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından, aşırı-sağcı gruplar sokaklara indi. Şiddet olayları yerini ırkçılığa, Müslüman düşmanlığına bıraktı. Göçmenleri ve Müslümanları hedef alan aşırı sağcılar, arabaları, iş yerlerini, polis araçlarını bile kundakladı.

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