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İngiliz ve Avustralyalı bilim insanlarından koronavirüs ilacı açıklaması
İngiliz ve Avustralyalı bilim insanları koronavirüse çare olacak ilaç için çarpıcı açıklamalarda bulundu. İngiliz bilim insanları, geliştirdikleri aşıyı fareler üzerinde başarıyla test ettiklerini açıkladı. Avustralyalı bilim insanları ise, 2 ilacın koronavirüs tedavisinde başarıyla kullanılabileceğini açıkladı.
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