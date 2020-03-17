İngiliz ve Avustralyalı bilim insanlarından koronavirüs ilacı açıklaması

İngiliz ve Avustralyalı bilim insanları koronavirüse çare olacak ilaç için çarpıcı açıklamalarda bulundu. İngiliz bilim insanları, geliştirdikleri aşıyı fareler üzerinde başarıyla test ettiklerini açıkladı. Avustralyalı bilim insanları ise, 2 ilacın koronavirüs tedavisinde başarıyla kullanılabileceğini açıkladı.