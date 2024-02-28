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İngiliz medyası KAAN'ı övdü, F-35'i eleştirdi

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Giriş: 28.02.2024 13:33
Dünya medyasının yoğun ilgi gösterdiği türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı kaan bu kez İngiliz basınının merceği altındaydı. KAAN'ın ilk uçuşunu inceleyen ingiliz kuvvetlerine bağlı haber sitesi, Türkiye'nin kendi savaş uçağını üreten bir kaç ülkeden biri olmayı amaçladığını yazdı.
İngiliz medyası KAAN’ı övdü, F-35’i eleştirdi
İngiliz medyası KAAN'ı övdü, F-35'i eleştirdi
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