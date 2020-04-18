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18.04.2020

İngiliz hemşireden kan donduran sözler: "Fişleri çekiyoruz" |Video

İngiliz sağlık sistemi, corona virus nedeniyle derinden sarsıldı. Yoğun bakım ünitelerinde yoğunluk yaşanan ülkede görev yapan bir hemşire tedaviye cevap vermeyen Covid-19 hastalarının fişlerini çektiklerini itiraf etti.

"İyileşemeyen hastların fişlerini biz çekiyoruz." Corona virus (koronavirüs) nedeniyle her gün yüzlerce insanın can verdiği İngiltere,
bir hemşirenin bu itirafını konuşuyor.

İngiltere'de bir başhemşire, iyileşme ihtimali düşük olan koronavirüs hastalarının bağlı olduğu solunum cihazının fişlerini kendilerinin çektiğini açıkladı.

"ÖLÜMLERİNDEN SORUMLUYUM"

BCC'ye konuşan Huanita Nitla, koronavirüs tedavisinde solunum cihazlarının hayati önem taşıdığını söyledi, "bazen o insanların ölümünden sorumlu olduğumu düşünüyorum" dedi.

Başhemşire ayrıca, meslektaşı olan 50'li yaşlarda bir koronavirüs hastasının tedavisini sonlandırdığını da anlattı.

Hemşire Nitla, hastanın fişinin çekmeden önce kızıyla telefonda görüşmesine izin vererek son arzusunu yerine getirdiğini de aktardı.108 bini geçen vaka ve 14 bin 500'ü geçen ölüm sayısıyla İngiltere, koronavirüsle mücadelede en zor günleri yaşayan ülkeler arasında bulunuyor.

Hastanelere başvurular çok büyük oranda arttığı için, yoğun bakım ünitelerinin kapasitesi yetersiz kalıyor.

Solunum cihazı, insülin pompası, oksijen tüpü ve birçok ilaç ya bulunamıyor ya da bunlara erişimde sıkıntısı yaşanıyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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