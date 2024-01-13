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Hollanda'da polisin gözü önünde Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı! Polisler kutsalımızın yakılmasına engel olan vatandaşlara saldırdı

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Giriş: 13.01.2024 21:05
İslam düşmanlarının Kur'an-ı Kerim yönelik alçak saldırıları bitmek bilmiyor. 2022'nin Ekim ayında eline aldığı megafonla sokağa çıkan "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA)" adlı örgütün Hollandalı lideri Edwin Wagensveld, Hz. Muhammed'e hakaret etmişti. Alçak saldırısında dolayı Hollanda'da yargılanmayan Wagensveld daha sonra kutsalımız Kur'an-ı Kerim yırtmıştı. Alçak Wagensveld, Hollanda polisi eşliğinde Kur'an-ı Kerim yaktı. Yakma eylemine müdahale etmek isteyen vatandaşlar polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı.
Hollanda’da Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırı!
Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı!
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