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Hollanda'da Kur’an-ı Kerim’e yönelik alçak saldırı! Irkçı PEGIDA lideri Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde…

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Giriş: 23.09.2023 21:38
Hollanda'da ırkçı ve aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde yaptığı eylemde yine Kur'an-ı Kerim yırttı. Dışişleri Bakanlığı'ndan alçak saldırıya ilişkin açıklama geldi.
Hollanda’da Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırı!
Hollanda'da Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırı!
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