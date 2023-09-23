23 Eylül 2023, Cumartesi
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Hollanda'da Kur’an-ı Kerim’e yönelik alçak saldırı! Irkçı PEGIDA lideri Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde…
Hollanda'da ırkçı ve aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde yaptığı eylemde yine Kur'an-ı Kerim yırttı. Dışişleri Bakanlığı'ndan alçak saldırıya ilişkin açıklama geldi.