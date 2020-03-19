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19.03.2020

Hint polisinden koronavirüse (corona virüs) karşı el yıkama dansı |Video

Hindistan’da polis korona virüsüne karşı el yıkamanın önemini belirtmek amacıyla bir dans videosu yayınladı.

Hindistan'da korona virüs salgınından korunmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla polis de devreye girdi.

Kerala eyaleti polisi korona virüsünden korunmanın en önemli yolu olan el temizliğine dikkat çekmek amacıyla el yıkama videosu yayınladı. Yayınlanan videoda maskeli polisler, ellerin nasıl yıkanması gerektiğini göstererek dans ediyor. Videodaki 6 polisin dansı sosyal medyada beğeni topladı.

Hindistan'da şu ana kadar onaylanmış 174 vaka bulunurken, 3 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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