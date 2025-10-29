29 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Hindistan'da "yapay yağmur" denemelerine rağmen hava kirliliği devam ediyor
Hindistan’da yapay yağmur denemelerine rağmen hava kirliliği devam ediyor

Hindistan'da "yapay yağmur" denemelerine rağmen hava kirliliği devam ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.10.2025 11:16
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de "yapay yağmur" denemelerine rağmen hava kirliliği devam ediyor. Yıl boyu yaşanan büyük çaplı hava kirliliği sorunu, kış ayları yaklaştıkça şiddetini artırıyor. Buna göre hükümet, kentteki hava kirliliğiyle mücadele etmek amacıyla atmosfere belirli kimyasalların salınarak yağışın teşvik edilmeye çalışılmasını içeren "bulut tohumlama" yöntemine başvurdu. Öte yandan, hava durumu tahminleri başkentte yağış ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hindistan’da yapay yağmur denemelerine rağmen hava kirliliği devam ediyor
Yapay yağmur denemelerine rağmen...
"Yapay yağmur" denemelerine rağmen...
Güney Kore’de Trump karşıtı gösteri
Güney Kore'de Trump karşıtı gösteri
Brezilya’da uyuşturucu operasyonu
Brezilya'da uyuşturucu operasyonu
Brezilya’da favela operasyonu: 64 ölü
Brezilya’da favela operasyonu: 64 ölü
Melissa kasırgası Jamaika’yı vurdu: 240 bin hane elektriksiz kaldı
Melissa kasırgası Jamaika’yı vurdu: 240 bin hane elektriksiz kaldı
İsrail ateşkesi yine ihlal etti: Gazze’de 2 ölü, 4 yaralı
İsrail ateşkesi yine ihlal etti: Gazze’de 2 ölü, 4 yaralı
Hamas İsrail’in ateşkes ihlalleri nedeniyle esir cesedinin teslimini erteledi
Hamas İsrail'in ateşkes ihlalleri nedeniyle esir cesedinin teslimini erteledi
ABD ordusu Pasifik Okyanusu’nda uyuşturucu kaçakçılarını vurdu
ABD ordusu Pasifik Okyanusu’nda uyuşturucu kaçakçılarını vurdu
Gazze’de toplu mezarlar açılıyor!
Gazze’de toplu mezarlar açılıyor!
Kritik Eurofighter anlaşması ABD’de nasıl yankılandı?
Kritik Eurofighter anlaşması ABD'de nasıl yankılandı?
Trump Japonya imparatoru ile görüştü!
Trump Japonya imparatoru ile görüştü!
Yahya Sinvar’ın son görüntüleri ortaya çıktı
Yahya Sinvar'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Daha Fazla Video Göster