Hindistan'da "yapay yağmur" denemelerine rağmen hava kirliliği devam ediyor

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de "yapay yağmur" denemelerine rağmen hava kirliliği devam ediyor. Yıl boyu yaşanan büyük çaplı hava kirliliği sorunu, kış ayları yaklaştıkça şiddetini artırıyor. Buna göre hükümet, kentteki hava kirliliğiyle mücadele etmek amacıyla atmosfere belirli kimyasalların salınarak yağışın teşvik edilmeye çalışılmasını içeren "bulut tohumlama" yöntemine başvurdu. Öte yandan, hava durumu tahminleri başkentte yağış ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor.

