02 Mayıs 2025, Cuma
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Hindistan-Pakistan hattında gerilim! AK Partili Şahin’den nükleer savaşı uyarısı
Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan gerilimi A Haber'e değerlendirdi. Nükleer savaş riskine dikkati çeken Ali Şahin, 'Hindistan İsrail'in Filistin'de uyguladığı politikaları örnek alarak Keşmir'i Asya'nın Filistin'i haline dönüştürmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.