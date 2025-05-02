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Hindistan-Pakistan hattında gerilim! AK Partili Şahin’den nükleer savaşı uyarısı

Hindistan-Pakistan hattında gerilim! AK Partili Şahin’den nükleer savaşı uyarısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.05.2025 15:25
Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan gerilimi A Haber'e değerlendirdi. Nükleer savaş riskine dikkati çeken Ali Şahin, 'Hindistan İsrail'in Filistin'de uyguladığı politikaları örnek alarak Keşmir'i Asya'nın Filistin'i haline dönüştürmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.
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Hindistan-Pakistan hattında gerilim! AK Partili Şahin’den nükleer savaşı uyarısı
AK Partili Şahin’den nükleer savaşı uyarısı
AK Partili Şahin’den nükleer savaşı uyarısı
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