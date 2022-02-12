12 Şubat 2022, Cumartesi
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Hibrit savaş nedir? Hangi savaş yöntemleri nasıl birleşti?
Teknolojinin gelişmesi, dış politikanın değişmesiyle, ülkelerin birbirine duyduğu ihtiyaç da farklılaştı. Yeni dönemde, ülkeler birbirlerinin karşılarına gelirken, tek yönlü cephe savaşları yerine daha karmaşık bir yöntem kullanmaya başladı. Hibrit savaş. Peki, hibrit savaş ne? Ve günümüzde nerelerde, nasıl kullanılıyor?