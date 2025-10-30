“Hastalıklı maymunlar” firar etti

ABD'de çeşitli virüslerle enfekte edilmiş maymunların taşındığı bir kamyon, otoyolda kaza yaparak devrildi. Hastalıklı hayvanların serbest kalmasıyla, ünlü bilim kurgu filmi "Maymunlar Cehennemi"ni aratmayan bir kovalamaca başladı. Virüslü maymunların tamamına yakını kısa sürede öldürülürken bir deneğin hala kayıp olduğu bildiriliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN