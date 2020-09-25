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Hapis cezasını duyunca mahkemeden böyle kaçtı

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Giriş: 25.09.2020 15:45
Güncelleme:25.09.2020 15:51
ABD’de uyuşturucu bulundurmaktan bir yıl hapis cezasına çarptırılan Nickolaus Garrison (34), yargıç tarafından cezası okunduğu sırada mahkeme binasından kaçtı. Polis, Garrison’u arıyor.

Olay, ABD'nin Ohio eyaletindeki Highland ilçesinde meydana geldi. Highland İlçe Mahkemesi'ne çıkarılan ve uyuşturucu bulundurmaktan suçlu bulunan Nickolaus Garrison, bir yıl hapis ve 2 bin 500 dolar (19 bin TL) para cezasına çarptırıldı. Garrison, cezası yargıç tarafından okunduğu sırada mahkeme binasından kaçtı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Garrison'ın aniden koşmaya başladığı, polislerin de arkasından koştuğu görüldü. Merdivenleri hızla indiği sırada polislerden birinin merdiven boşluğuna atladığı ancak Garrison'ı yakalamadığı ve düştüğü kameralara yansıdı.



Garrison'un kayıplara karıştığı ve polis tarafından arandığı kaydedildi. Öte yandan, merdiven boşluğuna atlayan polis memurunun kaburga kemiklerinde kırıklar olduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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