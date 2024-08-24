25 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Hamas'tan İslam dünyasına çağrı: Harekete geçin! Siyonist İsrail'in katil askerleri cami basıp Kur'an-ı Kerim yırtıp yaktı

Hamas'tan İslam dünyasına çağrı: Harekete geçin! Siyonist İsrail'in katil askerleri cami basıp Kur'an-ı Kerim yırtıp yaktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.08.2024 23:02
Gazze Şeridi'nde binlerce sivili katleden ve taş üstünde taş bırakmayan terör ordusu İsrail'in soykırımcı askerleri, girdikleri bir camide Kur'an-ı Kerim nüshalarını yırtıp yaktı. Gazze'deki skandala ilişkin açıklama yapan Hamas, Arap ve İslam dünyasını, Siyonistlerin bu davranışlarını kınamaya ve Filistin'deki kutsal mekanları müdafaa etmek için harekete geçmeye çağırdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Uzayda mahsur kalan astronotlar gelecek yıl dönecek!
Uzayda mahsur kalan astronotlar gelecek yıl dönecek!
Siyonist İsrail’in katil askerleri Kur’an-ı Kerim yırtıp yaktı!
Siyonist İsrail'in katil askerleri Kur'an-ı Kerim yırtıp yaktı!
Tel Aviv’deki gösteriler şiddete dönüştü!
Tel Aviv’deki gösteriler şiddete dönüştü!
İsrail yine ölüm yağdırdı!
İsrail yine ölüm yağdırdı!
Fransa’da sinagoga saldırı girişimi!
Fransa'da sinagoga saldırı girişimi!
Brezilya’da orman yangınları: 2 ölü
Brezilya'da orman yangınları: 2 ölü
Hizbullah İsrail’in kuzeyini vurdu!
Hizbullah İsrail'in kuzeyini vurdu!
Almanya’da festivalde bıçaklı saldırı!
Almanya'da festivalde bıçaklı saldırı!
Almanya’da festivalde bıçaklı saldırı!
Almanya'da festivalde bıçaklı saldırı!
İsrail Abbas’ın Gazze’ye ziyaretine izin vermedi!
İsrail Abbas'ın Gazze'ye ziyaretine izin vermedi!
Dünya liderleri ve milyarderler silahlı soyguncu oldu!
Dünya liderleri ve milyarderler silahlı soyguncu oldu!
Almanya’daki NATO üssünde alarm
Almanya'daki NATO üssünde alarm
Daha Fazla Video Göster