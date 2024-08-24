Hamas'tan İslam dünyasına çağrı: Harekete geçin! Siyonist İsrail'in katil askerleri cami basıp Kur'an-ı Kerim yırtıp yaktı

Gazze Şeridi'nde binlerce sivili katleden ve taş üstünde taş bırakmayan terör ordusu İsrail'in soykırımcı askerleri, girdikleri bir camide Kur'an-ı Kerim nüshalarını yırtıp yaktı. Gazze'deki skandala ilişkin açıklama yapan Hamas, Arap ve İslam dünyasını, Siyonistlerin bu davranışlarını kınamaya ve Filistin'deki kutsal mekanları müdafaa etmek için harekete geçmeye çağırdı.

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