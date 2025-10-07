Halep’te Suriye ordusu ve SDG arasında çatışma: Bölgede son durum ne?

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Suriye'deki çatışmalara ilişkin bölgedeki son durumu aktardı. Geçgel; "Aşiretler diğer aşiretlere çağrı yaparak terör örgütü SDG'ye karşı Suriye ordusunun yanında olma kararı aldı. Bir diğer önemli açıklama ise "Suriye ordusuna bağlı özel birliklere muharebe seviyesi hazırlık talimatı verildi" bilgisine şu dakika itibarıyla elimize ulaştı." dedi.