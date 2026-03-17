Güney Lübnan'daki yıkımı A Haber görüntüledi

A Haber, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine yönelik başlattığı kara harekatı sonrası bölgedeki dehşeti ve yıkımı yerinde görüntüledi. Muhabir Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Hüseyin Koçak, çatışmaların gölgesinde Sur, Nebatiye ve Sayda kentlerine girerek savaşın acı yüzünü gözler önüne serdi. İsrail’in sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıları sonucu kentler adeta hayalet şehre dönüşürken, bölgedeki insani dramın boyutları her geçen saat ağırlaşıyor.