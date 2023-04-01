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Güney Kıbrıs'ta kritik 3'lü zirve

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.04.2023 11:18
Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail Dışişleri Bakanları Rum Kesiminde bir araya geldi. Peki üçlü zirvenin sonuçları ne oldu? Detayları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.
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