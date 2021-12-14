14 Aralık 2021, Salı
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Golan Tepeleri İsrail için neden önemli?
1967'de İsrail Ortadoğu coğrfayasındaki en kritik yerlerden biri olan Golan Tepelerini ele geçirdi. 1981'de ise tepeleri uluslararası hukuka aykırı şekilde ilhak etti. O günden beri de bu hukuksuz işgal dünyanın gündeminde. Peki ilhakın 40. yılında Golan Tepeleri İsrail için neden bu kadar önemli? İşte detaylar...