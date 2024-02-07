Göçmenleri göndermek üzerine iddiaya girdi: Sunak göçmenlerin hayatıyla kumar oynuyor

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, katıldığı bir televizyon programında göçmenleri sınır dışı edeceğine dair iddiaya girdi. Bu iddia tepkileri de beraberinde getirdi. Sunak, göçmenlerin hayatıyla kumar oynamakla suçlandı.

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