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Göçmenleri göndermek üzerine iddiaya girdi: Sunak göçmenlerin hayatıyla kumar oynuyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.02.2024 08:34
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, katıldığı bir televizyon programında göçmenleri sınır dışı edeceğine dair iddiaya girdi. Bu iddia tepkileri de beraberinde getirdi. Sunak, göçmenlerin hayatıyla kumar oynamakla suçlandı.
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