05 Mayıs 2025, Pazartesi
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Gazzeli küçük Hind’in katili bulundu! 355 mermiyle katletmişlerdi
İsrail'in Gazze'de 355 kez tetiğe basarak katlettiği 6 yaşındaki Hind Rajab'ın katilleri 1 yılı aşkın süredir devam eden soruşturma kapsamında tespit edildi. Küçük Hind ve ailesini katletmekle yetinmeyip onlara yardıma giden personeli de şehit eden İsrailli komutanın sözde Yarbay Beni Aheron olduğu öğrenildi.