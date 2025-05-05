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Gazzeli küçük Hind’in katili bulundu! 355 mermiyle katletmişlerdi

Gazzeli küçük Hind’in katili bulundu! 355 mermiyle katletmişlerdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.05.2025 16:52
İsrail'in Gazze'de 355 kez tetiğe basarak katlettiği 6 yaşındaki Hind Rajab'ın katilleri 1 yılı aşkın süredir devam eden soruşturma kapsamında tespit edildi. Küçük Hind ve ailesini katletmekle yetinmeyip onlara yardıma giden personeli de şehit eden İsrailli komutanın sözde Yarbay Beni Aheron olduğu öğrenildi.
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Gazzeli küçük Hind’in katili bulundu! 355 mermiyle katletmişlerdi
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