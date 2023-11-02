02 Kasım 2023, Perşembe
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Gazze'deki çatışmada İsrailli Yarbay Salman Habaka öldürüldü
Hamas’a bağlı mücahitlerden oluşan Kassam Tugayları, işgalci Siyonist İsrail güçlerine kabusu yaşatıyor. Çatışma alanından gelen son gelen habere göre Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan operasyonda Tabur Komutanı Yarbay Salman Habaka'nın öldürüldüğü bildirildi.