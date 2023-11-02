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Gazze'deki çatışmada İsrailli Yarbay Salman Habaka öldürüldü

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Giriş: 02.11.2023 14:31
Hamas’a bağlı mücahitlerden oluşan Kassam Tugayları, işgalci Siyonist İsrail güçlerine kabusu yaşatıyor. Çatışma alanından gelen son gelen habere göre Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan operasyonda Tabur Komutanı Yarbay Salman Habaka'nın öldürüldüğü bildirildi.
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