Gazze’de ateşkes devam edecek mi? Gözler yarına çevrildi

Gazze'deki ateşkeste bir kriz daha aşıldı. İsrail'in sayısız ihlaline rağmen Hamas, esirlerin planlandığı şekilde serbest bırakılacağını açıkladı. Hamas'tan yapılan açıklamada, bir sonraki İsrailli rehine grubunun cumartesi günü İsrail'e teslim edileceği bilgisi paylaşıldı. "Ateşkese bağlıyız" ifadesi kullanılan açıklamada, Hamas anlaşmayı defalarca ihlal eden İsrail'in neden olduğu pürüzlerin giderilmesi için arabulucularla çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

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