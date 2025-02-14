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Gazze’de ateşkes devam edecek mi? Gözler yarına çevrildi

Gazze'de ateşkes devam edecek mi? Gözler yarına çevrildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.02.2025 13:22
Gazze'deki ateşkeste bir kriz daha aşıldı. İsrail'in sayısız ihlaline rağmen Hamas, esirlerin planlandığı şekilde serbest bırakılacağını açıkladı. Hamas'tan yapılan açıklamada, bir sonraki İsrailli rehine grubunun cumartesi günü İsrail'e teslim edileceği bilgisi paylaşıldı. "Ateşkese bağlıyız" ifadesi kullanılan açıklamada, Hamas anlaşmayı defalarca ihlal eden İsrail'in neden olduğu pürüzlerin giderilmesi için arabulucularla çalışmaya devam edeceğini vurguladı.
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Gazze’de ateşkes devam edecek mi? Gözler yarına çevrildi
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