20 Haziran 2024, Perşembe
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Fransa'dan üç ülkeye silah satışı
Fransa, hem doğuda hem de batıda bazı ülkeleri silahlandırmaya devam ediyor. Ermenistan, Yunanistan ve Rum Kesimi, Fransa'dan silah almak için sıraya girdi. Fransa'ya en büyük tepkilerden biri Azerbaycan'dan geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.