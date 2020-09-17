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Fransa'daki faşist parti üyesinden başörtü ırkçılığı! Toplantıyı terk etti

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Giriş: 17.09.2020 22:53
Güncelleme:18.09.2020 01:53
Fransa'da sağcı ve cumhuriyetçi milletvekilleri parlamentoda başörtülü bir öğrencinin hazır bulunduğu toplantıyı terk etti. Irkçılığına sosyal medya hesabından da devam eden Lang, "Türbanlı birinin bizim işlerimize katılmasını kabul edemen onun için orayı terk ettim" ifadelerine yer verdi.
Fransa'daki faşist parti üyesinden başörtü ırkçılığı
Fransa'daki faşist parti üyesinden başörtü ırkçılığı
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