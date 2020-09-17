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Fransa'daki faşist parti üyesinden başörtü ırkçılığı! Toplantıyı terk etti
Fransa'da sağcı ve cumhuriyetçi milletvekilleri parlamentoda başörtülü bir öğrencinin hazır bulunduğu toplantıyı terk etti. Irkçılığına sosyal medya hesabından da devam eden Lang, "Türbanlı birinin bizim işlerimize katılmasını kabul edemen onun için orayı terk ettim" ifadelerine yer verdi.