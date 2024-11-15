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Fransa'da İsrail maçı krizi! İsrailli taraftarlar kavga çıkardı

Fransa'da İsrail maçı krizi! İsrailli taraftarlar kavga çıkardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.11.2024 00:43
Fransa-İsrail maçı öncesi Fransa'da gerginlik devam ediyor. Muhalefetteki aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Thomas Portes, ülkesinin, Gazze'de katliam yapan İsrail'in milli futbol takımını bu akşam Stade De France'ta (Fransa Stadyumu) oynanan Fransa-İsrail maçı için ağırlamasını "utanç verici" bulduğunu belirtti. Maçın düzenlendiği stadın çevresinde düzenlenen protestolarda "Soykırımla oynamıyoruz", "Özgür Filistin" sloganları atıldı. Tepkilerin odağındaki Fransa-İsrail futbol maçında İsrailli taraftarlar olay çıkardı. Tribünlerdeki İsrailli taraftarlar, bazı Fransız taraftarları darbetti.
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