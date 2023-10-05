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Fransa Meclisi’nde tahtakurusu sorunu! Fransa'da tahtakurusu istilası

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Giriş: 05.10.2023 11:06
Fransa'da toplu taşımalarda ve hanelerde büyüyen tahtakurusu sorunu meclise taşındı. Fransa Başbakanı Elizabeth Bourne sorunun çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederken, Ülkede haşeratlar için bir kanun tasarısı çıkarılacağı belirtildi.
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