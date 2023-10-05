Fransa Meclisi’nde tahtakurusu sorunu! Fransa'da tahtakurusu istilası

Fransa'da toplu taşımalarda ve hanelerde büyüyen tahtakurusu sorunu meclise taşındı. Fransa Başbakanı Elizabeth Bourne sorunun çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederken, Ülkede haşeratlar için bir kanun tasarısı çıkarılacağı belirtildi.

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