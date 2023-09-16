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Fransa büyükelçisi Nijer’de rehin alındı! Elçilik önünde namaz kıldılar

A Haber
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Giriş: 16.09.2023 09:47
26 Temmuz'daki askeri darbenin ardından, Fransa karşıtı gösterilerin patlak verdiği Nijer'de tansiyon düşmüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Niamey büyükelçisinin Nijer'de 'rehin alındığını' duyurdu. O açıklamadan kısa süre sonra Burkina Faso da, Vagadugu büyükelçisinin sınır dışı edildiğini açıkladı. Paris yönetiminin, emperyalist ve ırkçı politikalarına karşı eylemlerini sürdüren Nijer halkı ise, Cuma namazını Fransız büyükelçiliği önünde kıldı.
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