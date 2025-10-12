12 Ekim 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Filistin’de yıkılan barış masaları ve bozulan ateşkesler… | ANALİZ
Filistin’de yıkılan barış masaları ve bozulan ateşkesler… | ANALİZ

Filistin’de yıkılan barış masaları ve bozulan ateşkesler… | ANALİZ

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.10.2025 16:49
Katil İsrail iki yıl boyunca aralıksız sürdürdüğü katliamın ardından bir kere daha Filistin ile aynı masaya oturdu.1999 yılından bu yana taraflar onlarca kez ateşkes için anlaştı, yüzlerce diplomatik görüşme yapıldı ancak Filistin'e barış bir türlü gelmedi. İşte 1999'dan bugüne kadar kurulan ve her defasında yeni bir saldırının habercisi olan barış masalarının hikayeleri...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Filistin’de yıkılan barış masaları ve bozulan ateşkesler… | ANALİZ
Filistin’de yıkılan barış masaları
Filistin’de yıkılan barış masaları
Afganistan-Pakistan geriliminin altında ne var?
Afganistan-Pakistan geriliminin altında ne var?
Mısır’da Katarlı diplomatların aracı kaza yaptı
Mısır’da Katarlı diplomatların aracı kaza yaptı
Siyonistlerden esir takası öncesi işkence
Siyonistlerden esir takası öncesi işkence
Afganistan-Pakistan sınırında çatışma
Afganistan-Pakistan sınırında çatışma
Katar heyeti Mısır’da kaza yaptı: 3 ölü 2 yaralı
Katar heyeti Mısır'da kaza yaptı: 3 ölü 2 yaralı
A Haber Mısır’da! Gazze Zirvesi’ne hangi ülke liderleri katılacak?
A Haber Mısır'da! Gazze Zirvesi'ne hangi ülke liderleri katılacak?
Pakistan-Afganistan arasında çatışma! A Haber bölgede
Pakistan-Afganistan arasında çatışma! A Haber bölgede
Pakistan ve Afganistan hattında çatışma!
Pakistan ve Afganistan hattında çatışma!
ABD Temsilcisi Witkoff’a Netanyahu protestosu
ABD Temsilcisi Witkoff'a "Netanyahu" protestosu
Gazze’ye destek gösterisi! Alman polisi milletvekili yumrukladı
Gazze’ye destek gösterisi! Alman polisi milletvekili yumrukladı
Witkoff ve Kushner ağlama duvarında dua etti
Witkoff ve Kushner ağlama duvarında dua etti
Daha Fazla Video Göster