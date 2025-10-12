Filistin’de yıkılan barış masaları ve bozulan ateşkesler… | ANALİZ

Katil İsrail iki yıl boyunca aralıksız sürdürdüğü katliamın ardından bir kere daha Filistin ile aynı masaya oturdu.1999 yılından bu yana taraflar onlarca kez ateşkes için anlaştı, yüzlerce diplomatik görüşme yapıldı ancak Filistin'e barış bir türlü gelmedi. İşte 1999'dan bugüne kadar kurulan ve her defasında yeni bir saldırının habercisi olan barış masalarının hikayeleri...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN