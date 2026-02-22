CANLI YAYIN
Özel Haber Doğu'dan Batı'ya lahmacun fiyatı ne?
Özel Haber İBB'nin kentsel dönüşüm vaadi enkaza döndü
Özel Haber Damak çatlatan lezzet iki şehri karşı karşıya getirdi
Yaşam Gaziantep’e özel lezzet Ramazan kahkesi!
Özel Haber Eriğin bir kilosu çeyrek altın değerinde!
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

New York Times Meydanı'nda Ramazan sevinci!

ABD'nin New York kentinde yaşayan yüzlerce Müslüman, şehrin en ünlü ve işlek alanlarından Times Meydanı'nda iftar yaptı, ardından teravih namazı kıldı.

