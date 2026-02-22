CANLI YAYIN
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Paketli gıdalardaki gizli tehlike

Market raflarında çocukları cezbeden renkli paketler aslında bir kimyasal depo. Paketli gıdalar erken ergenliği ve kanseri tetikliyor.

