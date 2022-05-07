07 Mayıs 2022, Cumartesi
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Faşizm nasıl doğdu, nasıl yükseldi? Faşizmin taşları nasıl döşendi?
İkinci Dünya Savaşı dünyadaki güç dengelerini de kökten değiştiren bir savaştı. Birinci Dünya Savaşı sonrası, İkinci Dünya Savaşı ile birlikte Nazi Almanyası’nın ve faşizmin yükselişiyle ittifaklar, ihanetler ve katliamlar yükseldi. İşte tüm merak edileler…