Europol'den PKK itirafı! 'Kampanya' adı altında kirli oyun | Büyük miktarda para topluyorlar

Son dakika haberine göre Avrupa Polis Teşkilatının (Europol) raporunda, PKK'nın, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın serbest bırakılması ve terör örgütleri listesinden çıkmak için AB'de lobicilik faaliyetinde bulunduğu belirtildi.

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