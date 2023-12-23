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Eski KGB ajanı Yuri Bezmenov'dan şoke eden itiraflar! İşte toplumları yıkmak için tasarlanan plan

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Giriş: 23.12.2023 17:58
Batılı ülkelerin yıllardır kurdukları sömürü düzeni özellikle İslam toplumlarını hedef alıyor. Planlı ve profesyonel bir şekilde yürütülen bu çalışmalar 1970 yılında Sovyetler Birliği'nden kaçarak Kanada'ya sığınan eski üst düzey KGB ajanı Yuri Bezmenov tarafından detaylıca anlatılan görüntülerle yeniden gündem oldu.
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