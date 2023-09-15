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Ermenistan'dan sınırda yeni provokasyon! Ermenistan güçleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

A Haber
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Giriş: 15.09.2023 13:43
Ermenistan, Azerbaycan sınırında provokasyonlarını sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Kelbecer'de Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu. Bölgedeki son gelişmeleri A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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