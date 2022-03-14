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Erbil’de Mossad binası vuruldu! İran: Irak’ı uyarmıştık

A Haber
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Giriş: 14.03.2022 15:42
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Erbil kentini hedef alan saldırıda kente 12 adet füzenin düştüğünü ve bu füzelerin ırak dışından fırlatıldığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları ABD Başkonsolosluğu binasını hedef alan füze saldırısını üstlendi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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