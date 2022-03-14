14 Mart 2022, Pazartesi
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Erbil’de Mossad binası vuruldu! İran: Irak’ı uyarmıştık
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Erbil kentini hedef alan saldırıda kente 12 adet füzenin düştüğünü ve bu füzelerin ırak dışından fırlatıldığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları ABD Başkonsolosluğu binasını hedef alan füze saldırısını üstlendi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.