Elazığ’da mide bulandıran olay! Marketten aldığı sucuğun içinden öyle bir şey çıktı ki...

Mide bulundıran olay Elazığ’da meydana geldi. Bir vatandaş, marketten alıp eve getirdiği sucukları tavada kızartmaya başlayınca, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Sucukların üzerinde kurtçukların olduğunu gören vatandaş, o anları cep telefonu ile kaydetti.