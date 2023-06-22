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Elazığ’da mide bulandıran olay! Marketten aldığı sucuğun içinden öyle bir şey çıktı ki...

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Giriş: 22.06.2023 11:12
Mide bulundıran olay Elazığ’da meydana geldi. Bir vatandaş, marketten alıp eve getirdiği sucukları tavada kızartmaya başlayınca, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Sucukların üzerinde kurtçukların olduğunu gören vatandaş, o anları cep telefonu ile kaydetti.
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