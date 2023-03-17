17 Mart 2023, Cuma
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El Salvador'un mega hapishanesi dünya gündeminde! Yastık yorgan bile verilmedi
Orta Amerika ülkesi El Salvador'da açılan mega hapishanenin içinden gelen fotoğraflar ve mahkumlar yaşam şartları bugün yine dünya gündeminde. 2 bin yeni mahkumun nakledildiği mega hapishanedeki yatak ve yorgansız yataklar basınla paylaşıldı.