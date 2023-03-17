17 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları El Salvador'un mega hapishanesi dünya gündeminde! Yastık yorgan bile verilmedi

El Salvador'un mega hapishanesi dünya gündeminde! Yastık yorgan bile verilmedi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.03.2023 10:56
Orta Amerika ülkesi El Salvador'da açılan mega hapishanenin içinden gelen fotoğraflar ve mahkumlar yaşam şartları bugün yine dünya gündeminde. 2 bin yeni mahkumun nakledildiği mega hapishanedeki yatak ve yorgansız yataklar basınla paylaşıldı.
Yastık yorgan bile verilmedi! O hapishane dünya gündeminde
Yastık yorgan bile verilmedi! O hapishane dünya gündeminde
Paris çöplüğe döndü! Fare istilası
Paris çöplüğe döndü! Fare istilası
Körfez’de Tahran-Riyad yakınlaşması!
Körfez’de Tahran-Riyad yakınlaşması!
İsrail polisinden kanlı baskın!
İsrail polisinden kanlı baskın!
Dünya yeni bir krize mi giriyor?
Dünya yeni bir krize mi giriyor?
İşte ABD İHA’sının düştüğü anlar
İşte ABD İHA'sının düştüğü anlar
Kuzey Kore’den balistik hamlesi
Kuzey Kore'den balistik hamlesi
Christchurch’te neler yaşandı?
Christchurch'te neler yaşandı?
Korkunç kaza! Alev topuna döndü
Korkunç kaza! Alev topuna döndü
Rusya’da 4 ülkeden kritik zirve!
Rusya’da 4 ülkeden kritik zirve!
Avrupa borsalarında hızlı düşüş
Avrupa borsalarında hızlı düşüş
Pentagon’a ait otoparkta şüpheli ölüm
Pentagon'a ait otoparkta şüpheli ölüm
Daha Fazla Video Göster