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Dünyanın gözü İsrail - Gazze sınırında! İsrail Hamas güçlerinin saklandığı karakolu yıkıyor

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Giriş: 07.10.2023 23:25
Güncelleme:07.10.2023 23:25
Hamas İsrail’e “Aksa Tufanı” operasyonu başlattı. İlk 20 dakikada 5 bin roketin atıldığı sürpriz saldırı Tel Aviv’de büyük bir paniğe yol açtı. Gazze’den paraşütlerle İsrail’e geçen Filistinlilerin Sderot şehrinde bir polis karakolunu ele geçirdiği bildirilirken Tel Aviv ise savaş durumuna geçtiğini duyurdu. Öte yandan İsrail güçleri, Hamas güçlerinin saklandığı Sderot'taki polis karakolunu yıkıyor.
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